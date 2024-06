Tchad : Le Mouvement Populaire Tchadien (MPT) lance son projet d'incubation des jeunes entrepreneurs

L'un des axes majeurs du projet consiste à s'attaquer à l'ampleur du secteur informel au Tchad. Selon le secrétaire général du MPT, Adoum Hamdan, une étude menée dans le cadre du projet a permis d'identifier les obstacles qui freinent la formalisation des entreprises.



Cette étude servira de base pour aider l'État à créer un environnement favorable à la transition du secteur informel vers le formel, orienter les partenaires techniques et financiers dans leur soutien aux PME/PMI et permettre aux entrepreneurs bénéficiaires de mieux cerner leurs forces et faiblesses.



Le président national du MPT, Ibrahim Moussa Mahamat, a souligné l'urgence de s'attaquer au problème du chômage des jeunes, qui touche de manière disproportionnée le Tchad et constitue un défi majeur pour les autorités. Il a plaidé pour une diversification des opportunités d'emploi au-delà de la fonction publique, en encourageant le développement du secteur privé et l'entrepreneuriat.



Le projet d'incubation du MPT s'appuie sur une étude approfondie qui a permis d'identifier les facteurs qui empêchent les entrepreneurs de formaliser leurs structures. Les résultats de cette étude indiquent que la formalisation est essentielle pour le développement des PME/PMI, car elle leur permet d'accéder à des financements bancaires et étatiques, de participer aux marchés publics et de nouer des partenariats internationaux.



Le lancement du projet d'incubation des jeunes entrepreneurs du Tchad MIDI par le Mouvement Populaire Tchadien constitue une initiative louable qui contribuera à soutenir l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs dynamiques et ambitieux. Ce projet permettra de créer des emplois, de stimuler la croissance économique et de diversifier l'économie tchadienne.