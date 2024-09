Tchad : Le Musée provincial de Sarh en agonie

Fondé en 1962 et ouvert en 1968, le musée est en agonie depuis plus de 13 ans, sans soutien financier de l'État, menaçant la préservation du patrimoine culturel tchadien.



Le conservateur, Saradoumngué Yamadjita Mahamat, exprime sa désolation face à l'indifférence des autorités, soulignant que le musée représente une vitrine de l'identité culturelle du Tchad.



Les murs sont endommagés par l'humidité, et les artefacts, témoins des traditions des différentes ethnies, souffrent d'une dégradation faute de conservation adéquate.



Le manque de ressources empêche le musée d'organiser des expositions, des événements éducatifs et des programmes de sensibilisation, le transformant en une structure déconnectée des préoccupations culturelles.



La situation du musée s'inscrit dans un problème plus large de sous-financement de la culture au Tchad, où les acteurs culturels peinent à obtenir le soutien nécessaire pour préserver l'héritage culturel.



Il est impératif que les autorités reconnaissent la valeur du musée et lui allouent les fonds nécessaires à sa réhabilitation, car la culture est essentielle à la construction d'une identité nationale solide.

Le musée abrite des objets d'une grande valeur, y compris des monnaies traditionnelles et des artefacts historiques, mais manque d'électricité et de matériel de base.



Le conservateur appelle à une prise de conscience des autorités pour assurer un avenir à ce musée, qui est un trésor culturel pour les générations présentes et futures. Le Musée Régional de Sarh est en danger, et des actions urgentes sont nécessaires pour préserver ce patrimoine culturel vital pour le Tchad.



Propositions pour sauver le Musée de Sarh

Mobilisation de fonds:

Lancer un appel aux dons auprès des organisations internationales, des fondations et des entreprises privées.

Organiser des événements de collecte de fonds au niveau local et national.

Partenariats :

Collaborer avec des universités, des musées étrangers et des ONG pour bénéficier de leur expertise et de leurs ressources.

Créer des partenariats avec le secteur privé pour développer des projets de mécénat.

Formation du personnel:

Organiser des formations pour le personnel du musée en matière de conservation, de gestion et de médiation culturelle.

Inventaire et numérisation des collections:

Réaliser un inventaire détaillé des collections et procéder à leur numérisation pour les préserver et les diffuser plus largement.

Création d'un plan de développement à long terme:

Élaborer un plan de développement à long terme pour le musée, incluant des objectifs précis, un calendrier et un budget.

Sensibilisation du public:

Organiser des campagnes de sensibilisation pour faire connaître le musée et son importance auprès du grand public.

Intégration du musée dans les programmes scolaires:

Faire du musée un lieu d'apprentissage pour les élèves, en organisant des visites guidées et des ateliers pédagogiques.



La sauvegarde du musée de Sarh est un enjeu majeur pour le Tchad. Il s'agit de préserver un patrimoine inestimable et de transmettre aux générations futures les valeurs et l'histoire de la nation. Pour cela, il est nécessaire de mobiliser tous les acteurs concernés : les autorités, la société civile, les partenaires techniques et financiers.