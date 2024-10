Tchad : Le PAM et le gouvernement coréen apportent une bouffée d'oxygène alimentaire au Ouaddai

Une contribution majeure à la sécurité alimentaire

Ces récoltes abondantes représentent une bouffée d'oxygène pour les populations du Ouaddai, durement éprouvées par la sécheresse, les inondations et les conflits. Elles permettent de renforcer la sécurité alimentaire des ménages, de réduire leur dépendance à l'aide alimentaire et de stimuler l'économie locale.



Le rôle essentiel du gouvernement coréen

Le PAM tient à remercier le gouvernement coréen pour son soutien financier qui a permis de mettre en œuvre ce projet. Cette contribution est d'autant plus importante qu'elle permet de renforcer la résilience des communautés face aux chocs climatiques et aux crises.



Les défis restent nombreux

Si ces résultats sont encourageants, les défis restent nombreux. L'insécurité alimentaire demeure un problème majeur au Tchad, notamment dans les régions les plus reculées. Le PAM continuera donc ses efforts pour améliorer la production agricole, développer les marchés locaux et renforcer les systèmes de protection sociale.



Cette initiative du PAM, soutenue par le gouvernement coréen, démontre que la lutte contre la faim est possible, même dans les contextes les plus difficiles. En renforçant la résilience des communautés, le PAM contribue à bâtir un avenir meilleur pour les populations tchadiennes.