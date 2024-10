Tchad : Le PAM initie une solution novatrice pour résoudre les conflits agropastoraux

Un accord gagnant-gagnant

Au cœur de ce modèle innovant, un accord a été conclu entre les autorités locales et les éleveurs. En échange de l'accès à une mare aménagée spécialement pour eux, les pasteurs s'engagent à respecter une distance de sécurité par rapport à la forêt, préservant ainsi les ressources naturelles essentielles pour les agriculteurs. Cette approche, qui favorise la coopération plutôt que la confrontation, a permis d'apaiser les tensions et de renforcer le dialogue entre les deux communautés.



Un projet de résilience aux résultats concrets

Ce succès est le fruit d'un projet de résilience financé par le BMZ, qui vise à renforcer les moyens d'existence des populations rurales et à améliorer leur capacité à faire face aux chocs climatiques et aux conflits. En investissant dans des infrastructures telles que des mares et en favorisant le dialogue entre les acteurs locaux, ce projet a contribué à renforcer la cohésion sociale et à améliorer la sécurité alimentaire.