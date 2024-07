Tchad : Le PAM lance une assistance saisonnière pour 160 000 personnes démunies au Ouaddaï

L'objectif de cette assistance est de soutenir les familles démunies pendant la période de soudure, une période où les familles les plus pauvres rencontrent d'énormes difficultés. Cette opération de distribution concerne plus de 160 000 personnes réparties dans plus de 28 000 ménages dans les départements de Ouara et Abougoudam.



Les bénéficiaires recevront, dans chaque ménage, un montant de 70 000 FCFA. De plus, les femmes enceintes et les enfants issus de ces ménages recevront 9 kg de super céréales supplémentaires. Le sous-préfet d'Abéché rural, Maki Ahmat Koubar, s'est réjoui du choix porté sur sa circonscription administrative pour abriter le lancement de ce projet, qui, selon lui, va grandement soulager la souffrance des personnes démunies.



Le coordonnateur national de l'OHDEL, Mouhyadine Sabour, a salué la coopération entre son institution et le PAM, avant d'indiquer que cette distribution démontre l'engagement du gouvernement à apporter une réponse aux ménages pauvres pendant la période de soudure. Le représentant du chef de bureau PAM/Abéché, Ali Abdousalami, a réaffirmé l'engagement de cette institution onusienne à accompagner le gouvernement tchadien dans la mise en œuvre de sa vision inscrite dans le Plan National du Développement 2023.



En donnant le coup d'envoi de la distribution d'assistance saisonnière 2024 dans le Ouaddaï, le secrétaire général de la province, Abakar Hissein Didigui, a remercié le PAM et ses partenaires pour cette assistance et a demandé aux autorités à divers niveaux des deux départements concernés de soutenir les équipes de distribution pour assurer la réussite de cette opération. Il convient de noter que le lancement de cette distribution vient en réponse à l'état d'urgence alimentaire et nutritionnel décrété par l'État tchadien le 25 février dernier sur l'ensemble du territoire national.