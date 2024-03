Tchad : Le PARCA pose la première pierre de construction de 2 centres de santé et de 3 écoles à Kariari

La Cellule Filets Sociaux, agence d'exécution du Projet d'Appui aux Réfugiés et aux Communautés d'Accueil (PARCA), financé par la Banque Mondiale et placé sous la tutelle du Ministère de l'Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale, a organisé une cérémonie de pose de la première pierre des travaux de construction de deux (2) centres de santé et de trois (3) écoles.



Placée sous le haut patronage du Ministère de l'Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale, et présidée par lui-même, le Ministre Assouyouti Mahamat Abakar, cette cérémonie est une lueur d'espoir et de bonheur pour les réfugiés ainsi que pour la communauté d'accueil.



Selon le gouverneur de la ville d'Amdjarass, Ahmat Kardayo Hissein, cette cérémonie revêt une importance capitale et multiforme pour leur province, qui est une terre d'accueil où des milliers de réfugiés vivent en harmonie avec la population hôte.



Pour le Coordonnateur National du PARCA, Dr Japhet Doudou Beindjila, cette pose de pierre est la preuve que le PARCA passe à l'action. Assouyouti Mahamat Abakar, Ministre de l'Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale, a quant à lui déclaré que cette pose de première pierre de construction de 2 centres de santé et de 3 écoles est un signe d'optimisme en ce début d'année 2024. Il ajoute que cette province bénéficiera de tout l'appui et de l'engagement du gouvernement pour faire face à l'afflux des réfugiés, mais surtout aussi des communautés hôtes.