Tchad : Le PILC organise un atelier pour renforcer les capacités des acteurs de la société civile

Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet "Réseau des femmes pour la consolidation de la paix au Tchad et la collaboration transfrontalière avec la République Centrafricaine". Il a réuni des membres du réseau, des journalistes, des acteurs de la société civile, ainsi que des autorités administratives et militaires.



Malgré une situation actuellement calme et stable au Tchad, le risque de troubles politiques, sociaux ou économiques demeure élevé en raison des crises successives qu'a connues le pays. C'est dans cette perspective que le PILC, avec le soutien financier de l'Institut Américain pour la Paix (USIP), a mis en place cet atelier. En ouvrant la session, Mme Ngarassal Rebecca, présidente du PILC, a souligné l'importance de l'engagement de tous les acteurs pour favoriser la cohabitation pacifique et le vivre ensemble, en promouvant le respect mutuel et le partage équitable des ressources.



L'atelier se déroulera sur deux jours, du 28 au 29 février 2024.