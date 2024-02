Tchad : Le PNUD mène un projet intégré de lutte contre les inondations et de résilience urbaine à N'Djamena

Le PILIER vise à renforcer la capacité des communautés locales à faire face aux inondations récurrentes dans la capitale tchadienne. Lors d'une audience vendredi 23 février conduite par Monsieur Kamil Kamaluddeen, représentant résident du PNUD au Tchad, il a été affirmé que le Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme (MATHU) est le seul département responsable du projet PILIER.



Au cours de cet échange, les participants ont discuté des modalités pour la mise en œuvre de la composante 2.2 du PILIER, qui concerne les interventions communautaires. Il s'agit notamment d'impliquer activement les communautés locales dans la planification et l'exécution des actions visant à atténuer les effets des inondations.



Il a été souligné que la participation active des communautés est essentielle pour assurer le succès du projet PILIER. Les habitants doivent être impliqués dès le début afin qu'ils puissent contribuer avec leurs connaissances locales et leur expertise spécifique aux problèmes rencontrés sur le terrain.



Dans cette optique, différentes stratégies ont été discutées lors de l'audience afin d'encourager une meilleure participation communautaire. Il a été proposé d'établir des comités locaux composés de représentants des quartiers touchés par les inondations afin qu'ils puissent jouer un rôle actif dans la gestion et la mise en œuvre des mesures préventives.



De plus, il a également été évoqué l'idée d'établir un système efficace d'alerte précoce pour informer rapidement les habitants sur les risques potentiels liés aux inondations imminentes. Cela permettrait aux résidents concernés de prendre rapidement les mesures nécessaires pour protéger leurs biens et assurer leur sécurité.