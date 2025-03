Tchad : Le PNUD salue le retour à l'ordre constitutionnel et son soutien aux élections

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a salué, ce jeudi, le retour effectif à l'ordre constitutionnel au Tchad, marqué par l'organisation de cinq élections en dix mois. Le PNUD a également réaffirmé son engagement à soutenir le processus démocratique tchadien, en partenariat avec l'Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE).





Un soutien crucial pour des élections crédibles





Le PNUD a joué un rôle déterminant dans l'organisation des élections au Tchad, en apportant un soutien technique et logistique à l'ANGE. Cet appui a permis de renforcer les capacités de l'agence électorale, d'améliorer la transparence et la crédibilité des scrutins, et de favoriser la participation citoyenne.





Cinq élections en dix mois : un défi relevé





L'organisation de cinq élections en dix mois (référendum constitutionnel, élections présidentielles, législatives, communales et sénatoriales) a représenté un défi logistique et financier considérable. Le PNUD a salué la détermination des autorités tchadiennes et de l'ANGE à mener à bien ce processus électoral dans les délais impartis.





Un engagement pour la démocratie et la bonne gouvernance





Le PNUD a réaffirmé son engagement à renforcer le processus démocratique au Tchad, en soutenant les institutions clés de la 5ème République. Cet engagement s'inscrit dans le cadre de son mandat de promotion de la bonne gouvernance, de l'État de droit et des droits humains.