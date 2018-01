TCHAD Tchad : Le Parc National de Zakouma met en vigueur une nouvelle réglementation

7 Janvier 2018



Le Parc National de Zakouma est situé au sud du Tchad entre Sarh et Am-Timan.

C’est à travers une note de service signé le 4 janvier 2018 par le directeur Leon LAMPRECHT, que la Direction du Parc National de Zakouma, a mis en vigueur une nouvelle réglementation relative à la formalisation des visites à Zakouma.



Créé en 1963, Zakouma fut le premier parc du Tchad.



Visité par des touristes de divers pays du monde, le Parc National de Zakouma offre quelques avantages aux populations tchadiennes et surtout aux autochtones en matière de visites. En effet, les visites opérées par des populations autochtones, sont gratuites et d'ailleurs la Direction du parc organisait depuis quelques années des visites gratuites pour les populations locales et les habitants d'autres régions.



Plusieurs milliers d’individus avaient bénéficié de ces avantages pour se rendre gratuitement au parc. Dorénavant, avant d’entrer au parc, tout visiteur ou groupe de visiteurs doit se conformer à la nouvelle réglementation qui exige un enregistrement au préalable à l'antenne de Zakouma sis au quartier Salamat à Am-Timan.



Il faut aussi un paiement des taxes forfaitaires par personne et par véhicule pour la durée du séjour au Parc. Les enfants dont l’âge est moins de 4 ans, ne paient rien, mais ceux dont l’âge est compris entre 4 et 12 ans, paient 500 Fcfa. Les personnes dont l’âge est supérieur ou égal à 12 ans, paient 1.000 Fcfa et 3.500 Fcfa pour le véhicule. Le montant fixé sera multiplié par le nombre des jours.



Au poste de contrôle de Goz Djarat, il vous sera exigé un récépissé de visite. La Direction exige également le respect de la vitesse qui est limitée à 40km/h à l’intérieur du Parc National de Zakouma. Si vous voulez effectuer une visite guidée, le droit de guidage est fixé à 5.000 Fcfa par jour et par véhicule.



La conduite nocturne est aussi interdite, et l’entrée et le départ du Parc seront aussi en fonction des horaires de lever et coucher du soleil. La nouvelle réglementation octroie aussi une séance d’animation sur l'éducation environnementale ainsi qu’une visite guidée dans le Parc National de Zakouma.





