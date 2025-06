Tchad : Le Parc National de Zakouma rompt le silence après le drame aérien

Le communiqué exprime la profonde douleur ressentie par la grande famille de Zakouma et d'African Parks. « Leur départ brutal a laissé un vide immense dans nos cœurs, dans notre travail, et dans les paysages qu’ils ont tant aimés et protégés et servi », indique le texte.







Le Parc a rendu hommage à ces collègues, amis et frères d'engagement, les décrivant comme « bien plus que des professionnels engagés pour la conservation : ils étaient des piliers, des âmes passionnées, des visages familiers pour les communautés, des voix fortes pour la nature. »







Face à cette tragédie, l'équipe a choisi le recueillement pour « prendre le temps de faire silence, d’honorer leur mémoire avec dignité, et de retrouver la force de continuer ».







Aujourd'hui, le Parc National de Zakouma reprend la parole « doucement, avec respect et humilité, animés plus que jamais par le devoir de poursuivre leur œuvre. Leur souvenir nous guide et leur engagement demeure une source d’inspiration. »







Le communiqué conclut en adressant des pensées sincères aux familles, aux proches et à tous ceux qui partagent cette peine, souhaitant que leur mémoire reste vivante « dans chacun de nos pas, dans chaque action en faveur de la nature et des générations futures ».