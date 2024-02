Tchad : Le Parti Réformiste condamne l’augmentation des prix du carburant

La décision du gouvernement d'augmenter les prix du carburant a suscité une vive réaction de la part du Parti Réformiste (P.R). Ce dernier affirme que cette mesure accentue considérablement la difficulté économique vécue par les citoyens tchadiens, déjà confrontés à une situation précaire.



Le P.R souligne que cette augmentation a un impact direct sur le pouvoir d'achat des ménages tchadiens qui se retrouvent face à une hausse des dépenses liées au transport et aux biens de consommation courante. La population est déjà fragilisée par la crise économique et sociale qui sévit dans le pays, et cette nouvelle augmentation aggrave encore davantage leur situation.



Le parti politique demande donc au gouvernement d'annuler immédiatement le décret fixant les nouveaux prix du carburant. Selon le P.R, il est impératif que le gouvernement prenne en compte les aspirations du peuple tchadien qui souffre énormément, plutôt que de lui imposer une crise de façade susceptible à long terme de perturber la quiétude sociale dans le pays.



Dans un communiqué publié jeudi soir, le gouvernement a tenté de justifier cette hausse des prix en expliquant que la raffinerie nationale ne parvient plus à satisfaire pleinement la demande locale. De plus, il est nécessaire d'harmoniser les tarifs des hydrocarbures avec ceux pratiqués dans les pays voisins ainsi qu'au sein de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac).



Cependant, selon le P.R, ces arguments ne suffisent pas à justifier une telle augmentation brutale. Le parti politique rappelle que c'est avant tout aux citoyens tchadiens qu'il incombe d'en supporter les conséquences. Il appelle donc le gouvernement à revoir sa décision afin d'alléger directement lourd fardeau financier pesant sur la population.