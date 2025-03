Tchad : Le Plan de Réponse aux Réfugiés 2025, une stratégie globale pour la stabilité régionale

Besoins Humanitaires dans l'Est du Tchad



Objectifs du PRR 2025

Le Plan de Réponse aux Réfugiés (PRR) 2025 au Tchad adopte une approche de triple nexus – humanitaire, développement et paix – pour guider la mise en place de solutions durables. Cette stratégie est essentielle pour assurer la stabilité et la résilience des populations concernées.Selon le HCR Tchad, ce plan met en lumière l'ampleur des besoins humanitaires dans quatre provinces de l'Est du Tchad : Ouaddaï, Wadi Fira, Sila et Ennedi Est. Dans ces régions, plus d'un million de réfugiés soudanais et 200 000 retournés tchadiens ont trouvé refuge, faisant face à des défis considérables en matière de sécurité alimentaire, d'accès aux services de santé et d'éducation.Le PRR 2025 vise à :Le succès du Plan de Réponse aux Réfugiés dépendra de la collaboration entre les acteurs humanitaires, les gouvernements locaux et les organisations de développement. En adoptant une approche intégrée, le Tchad peut non seulement répondre aux besoins actuels, mais aussi bâtir un avenir plus stable et résilient pour toutes les populations concernées.