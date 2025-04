Tchad : Le Préfet du Guéra rencontre les chefs de cantons et les commerçants de Bétail à Mongo

Une réunion importante s'est déroulée à Mongo cet après-midi du 13 avril 2025 entre le préfet du département du Guéra, Monsieur Salahadine Ahmat Mht, et les représentants des différents chefs de cantons résidant dans la localité. Le sous-préfet de Mongo, Monsieur Ahmat Tagal, assistait également à cette rencontre, dont le point central était la question des taxes récemment appliquées au marché aux bestiaux de Mongo.







Dans son intervention, le préfet Salahadine Ahmat Mht a tenu à clarifier que l'augmentation des taxes sur le marché des animaux de Mongo n'était pas une initiative locale, mais résultait d'une décision nationale adoptée par l'Assemblée nationale et donc applicable sur l'ensemble du territoire tchadien. Il a appelé les commerçants de bétail à se conformer à cette loi, tout en assurant que le gouvernement restait à l'écoute et disponible pour répondre aux préoccupations légitimes des citoyens. Le préfet a par ailleurs annoncé la mise en place prochaine d'un cadre d'échange régulier entre les citoyens et les autorités administratives afin de faciliter un environnement propice au bon déroulement des activités économiques dans la province du Guéra.







Prenant la parole à son tour, le sous-préfet Ahmat Tagal a appuyé les propos du préfet, insistant sur l'importance fondamentale du respect des décisions émanant du gouvernement central. Il a tenu à rassurer l'ensemble des acteurs du marché aux bestiaux que celui-ci continuerait de fonctionner normalement, permettant ainsi à chacun de poursuivre ses activités commerciales dans un cadre légal.







Le représentant des commerçants de bétail, Monsieur Al'imeliss Hisseine, a exprimé la volonté de son groupe de se conformer à la décision relative aux nouvelles taxes. Cependant, il a sollicité auprès des autorités une période de sensibilisation et d'information plus approfondie avant l'application stricte de ces mesures. Il a notamment souligné la situation particulière de certains commerçants résidant loin de la ville de Mongo qui pourraient ne pas être encore pleinement informés de ces changements réglementaires.







La rencontre s'est achevée par les réponses apportées par le préfet aux diverses préoccupations soulevées par les représentants des chefs de cantons et des commerçants. Il a assuré à tous les participants que ces doléances seraient fidèlement transmises aux autorités compétentes afin de rechercher et de mettre en œuvre des solutions adéquates aux défis qui pourraient potentiellement entraver le développement commercial dans le département du Guéra.