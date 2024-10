Tchad : Le Président Deby exprime ses préoccupations par rapport aux violences au Moyen-Orient

Il a évoqué la violence "inouïe" qui touche le monde musulman, attribuant en partie cette crise à la fragmentation et à la division engendrées par des dirigeants plus soucieux de leurs propres intérêts que du bien-être de leur peuple.



Le Président a également mentionné l'intervention de puissances étrangères, qui, selon lui, utilisent des conflits régionaux pour défendre leurs propres intérêts.



Le Président Deby a appelé les leaders musulmans à prendre conscience de leur rôle dans ces drames, en soulignant qu'ils devront un jour rendre des comptes à Dieu pour leurs actions ou leur indifférence face aux souffrances des innocents.



Il a conclu son message par une prière pour que Dieu vienne en aide aux victimes de ces violences.



Ce message met en lumière les tensions géopolitiques et les défis éthiques auxquels sont confrontés les dirigeants dans la région.