Tchad : Le Président Déby exprime son mécontentement face aux retards de la centrale thermique de Djarmaya

Le 4 janvier 2025, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad, a effectué une visite inopinée sur le chantier de la centrale thermique de Djarmaya. Cette visite, destinée à évaluer l'avancement des travaux de cette infrastructure stratégique, s'est soldée par une expression de mécontentement du Chef de l'État face aux retards constatés.





Des retards jugés inacceptables



Lancé en 2020, le projet de centrale thermique de Djarmaya, d'une capacité de 32 mégawatts, vise à renforcer l'approvisionnement en électricité de N'Djaména et de ses environs. Or, lors de sa visite, le Président a constaté que le taux d'avancement des travaux n'était que de 75%. Un chiffre qu'il a jugé insuffisant, d'autant plus qu'il avait été informé de progrès plus importants.



"Les rapports de complaisance rédigés depuis les bureaux climatisés ne reflètent pas la réalité du terrain", a-t-il fustigé, dénonçant ainsi un suivi insuffisant du projet.





Un appel à l'accélération et à la rigueur



Face à cette situation, le Président Déby a lancé un appel pressant pour accélérer le rythme des travaux. Il a également insisté sur la nécessité d'un suivi plus rigoureux du chantier, afin de garantir que les objectifs fixés soient atteints dans les délais impartis.



Le Chef de l'État a par ailleurs exhorté les responsables du projet à redoubler d'efforts pour assurer une qualité de réalisation irréprochable. La centrale thermique de Djarmaya doit être non seulement fonctionnelle, mais également durable et respectueuse de l'environnement.





Les enjeux d'un projet stratégique



La centrale thermique de Djarmaya est un projet stratégique pour le Tchad. Elle doit permettre de répondre à la demande croissante en électricité, de soutenir le développement économique du pays et d'améliorer le quotidien des populations.



Les retards constatés sur ce chantier ont donc des conséquences importantes, tant sur le plan économique que social. Le Président Déby a rappelé que l'accès à l'énergie est un élément essentiel pour le développement d'un pays.