Tchad : Le Président Mahamat Idriss Deby exprime sa solidarité avec les Émirats Arabes Unis suite aux inondations

Dans un message publié sur Twitter, le Président Deby a exprimé sa profonde tristesse face aux pertes en vies humaines et aux dégâts matériels causés par les inondations. Il a également tenu à féliciter les Émirats Arabes Unis pour leurs efforts de secours et de sauvetage.



"Je voudrais, en cette circonstance difficile, adresser mes sincères condoléances et compassions ainsi que mes souhaits de retour à la sérénité, à mon frère Cheikh Mohammed Ben Zaid au gouvernement et au peuple frère des EAU", a écrit le Président Deby.



Ce message de solidarité du Président Deby témoigne des liens forts qui unissent le Tchad et les Émirats Arabes Unis. Les deux pays coopèrent régulièrement dans divers domaines, notamment la sécurité, le développement économique et le commerce.



Les inondations qui ont frappé les Émirats Arabes Unis ont causé d'importants dégâts. Selon les autorités émiriennes, plusieurs personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées. De nombreux bâtiments et infrastructures ont également été endommagés.



Le gouvernement des Émirats Arabes Unis a mis en place des opérations de secours pour venir en aide aux sinistrés. Les pays amis et organisations internationales ont également apporté leur soutien aux Émirats Arabes Unis en cette période difficile.