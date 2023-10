Tchad : Le Président de Transition a regagné N’Djaména

« Le Président de la République a été accueilli à son arrivée, à l’aéroport international Hassan Djamous, par le Premier ministre de Transition, M. Saleh Kebzabo, quelques membres du gouvernement, le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence, son Chef d’Etat-Major Particulier, le directeur de cabinet civil adjoint, quelques conseillers à la Présidence et Mme le Maire de la ville de N’Djaména », a souligné la présidence.



Lors de son séjour à Paris, le e Chef de l’Etat a été reçu à l’Élysée où il a eu un tête-à-tête avec son homologue français, Emmanuel Macron.



Les deux hommes d’Etat, dont le dernier tête-à-tête remonte au mois de juin dernier, ont eu un entretien de plus d’une heure. Les discussions ont porté sur les perspectives de consolidation de la coopération bilatérale.



Le Président de Transition, Général Mahamat Idriss Deby Itno, qui tient au respect de tous les engagements de la transition, a sollicité un soutien continu et conséquent de la France étant donné que la transition amorce son dernier virage.



Les deux Chefs d’Etat ont aussi discuté de la crise humanitaire née de l’afflux des réfugiés soudanais dans l’est du Tchad et souligné la nécessité d’une réponse humanitaire coordonnée et efficace pour venir en aide aux refugiés mais aussi aux populations hôtes.