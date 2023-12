Tchad : Le Président de la République exprime ses meilleurs vœux à tous à l'occasion de Noël

« En ce beau dimanche qui marque le début de la fête de Noël, je tiens à vous adresser mes vœux les meilleurs. Que celle-ci soit remplie de joie, de partage et de bonheur. Unité, paix et prospérité pour notre beau et grand pays. Joyeux Noël à Tous !! », a-t-il écrit ce dimanche 24 décembre 2023.



Ce message du chef d'État témoigne non seulement de sa bienveillance envers le peuple tchadien, mais également de son engagement en faveur d'un Tchad uni, pacifique et prospère. En ces temps où le monde fait face à des défis multiples, ses vœux revêtent une importance particulière car ils reflètent l'espoir et la volonté collective nécessaire pour construire un avenir meilleur.



Noël est une période emblématique où les familles se réunissent autour des valeurs telles que l'amour, le partage et la solidarité. Les vœux du Chef de l'État visent certainement à renforcer ces liens au sein du peuple tchadien tout en encourageant une vision commune d'un avenir harmonieux.



Ainsi, en ce beau dimanche marquant le début des festivités de Noël, chaque citoyen est invité à recevoir avec gratitude ces vœux chaleureux venant du plus haut dirigeant du pays. C'est également une opportunité pour tous les Tchadiens de se rassembler dans un esprit positif afin d'envisager ensemble un futur prometteur.