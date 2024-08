Tchad : Le RIJE forme une nouvelle génération d'entrepreneurs

Ces jeunes entrepreneurs ont suivi des formations dans différents modules : marketing, gestion des ressources humaines, économie, management des entreprises, comptabilité et finance.



Le président du RIJE, M. Djimassem Djasrabé Thierry, a félicité les jeunes pour leurs efforts et leurs investissements dans l'acquisition de ces compétences, afin de transformer leurs idées en projets concrets.



Il a également remercié les formateurs pour avoir partagé leurs expériences et connaissances malgré leurs emplois du temps chargés.



Un des bénéficiaires, Abakar Ali Abakar, a exprimé au nom de tous les jeunes leur gratitude envers les encadrants. Selon lui, ces formations vont contribuer favorablement à la création et à la survie de leurs futurs projets, ainsi qu'à leur insertion socio-économique.



Le formateur M. Djero Confort s'est dit satisfait du courage et de la détermination de ces jeunes entrepreneurs, les invitant à créer des entreprises avec une véritable valeur ajoutée pour se démarquer.