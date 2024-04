L’objectif de cette cérémonie était double. D’une part, elle visait à soutenir le candidat de la coalition pour un Tchad Uni, Mahamat Idriss Déby Itno. D’autre part, cette cérémonie exprimait l’amour et l’appréciation pour la Parole d’Allah. Elle témoignait également du respect pour le leader sage, Mahamat Idriss Déby Itno, reconnu pour sa vision claire et son leadership avisé. Il a toujours souligné que l’autonomisation et le progrès ne peuvent être atteints qu’en renforçant les valeurs religieuses et en approfondissant la compréhension du Coran.



Fatimé Touka Haliki, trésorière générale du bureau de soutien du Rassemblement du Peuple, a déclaré : “Cette cérémonie reflète notre solidarité en tant que femmes pour soutenir le candidat Mahamat Idriss Déby Itno. Nous considérons cela comme une opportunité d’exprimer notre soutien à sa vision innovante pour un avenir radieux et prospère pour le Tchad.” La coordinatrice du centre, Aïcha Haliki Hissein, a ajouté : “Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Nous, les femmes, avons dédié cette lecture du Saint Coran à notre candidat de l’Alliance pour un Tchad Uni, qui s’engage pour la sécurité, la stabilité et la prospérité de notre nation, dirigée par Mahamat Idriss Déby Itno.” Elle a clôturé la cérémonie en réaffirmant cet engagement.