Le club a notamment officialisé la signature de Martinien, un ailier et milieu offensif en provenance de l'Aiglons Football Club.





Le président du RFC, Aziz Mahamat Saleh, a également annoncé l'arrivée de deux autres joueurs, Félix et Emmanuel, et a souhaité un bon renouvellement de contrat à Djimet.





Dans sa déclaration, le président a exprimé son optimisme pour la nouvelle saison à venir, soulignant que le club accueillera un nouvel entraîneur.