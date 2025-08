Tchad : Raoul Savoy nommé sélectionneur des Sao

Un Choix Basé sur l'Expérience Africaine

Âgé de 52 ans, Raoul Savoy est un entraîneur expérimenté, bien connu sur le continent africain. Il a dirigé plusieurs clubs, dont le Tonnerre Yaoundé et l'IR Tanger, ainsi que des sélections nationales comme l’Éthiopie, la Gambie et, plus récemment, la Centrafrique, qu'il a entraînée à trois reprises entre 2014 et 2024.





L'annonce de sa nomination fait suite à un appel à candidatures et une évaluation technique, menant à l'approbation du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Le contrat de Savoy sera sous l'autorité conjointe du ministère et de la FTFA.



Objectifs : Relancer l'Équipe et Viser la CAN 2027



Raoul Savoy a pour mission de relancer les Sao, qui sont actuellement derniers du groupe I des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Le Tchad accueillera le Ghana début septembre. "L'objectif est de redonner un élan positif et une dynamique importante avec un nouveau stade récemment inauguré", a-t-il déclaré à RTS sport. Le technicien helvétique a également assuré qu'il fera "le maximum afin de qualifier la sélection pour la Coupe d'Afrique 2027".





Cette nomination intervient dans un contexte où le Tchad cherche à redorer le blason de son football et à capitaliser sur ses récentes infrastructures sportives.