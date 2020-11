Tchad : Le Réseau des femmes élues locales du Tchad est né

Comme l’a souligné le maire de la ville de Ndjamena, Saleh Boukar, les femmes élues locales du Tchad, à l’instar de celles des autres pays d'Afrique, s'organisent finalement pour prendre leur destin en main, à travers leur engagement politique sur le plan politique national et international.



Avec la mise sur les fonts baptismaux du réseau de Femmes Élues Locales d’Afrique, section Tchad (REFELA/T) le 18 novembre dernier à Ndjamena, le rêve est devenu une réalité, ceci au regard de cette grande mobilisation des conseillères municipales du Tchad. Déjà, à l’initiative de la Première dame du Tchad, Mme Hinda Deby, un Conseil National des Femmes du Tchad (CONAF) qui regroupe les femmes leaders de toutes les corporations, a été créé le 22 mars 2014, en vue de l’amélioration des statuts socio-économique, juridique, politique et culturel de la femme. Cette vision s’inscrit en droite ligne de la politique gouvernementale, insufflée par le président de la République, Idriss Déby Itno, qui se préoccupe de l'autonomisation de la femme et de l'égalité des genres. Il a d’ailleurs institué par ordonnance, la parité dans les fonctions nominatives et électives à tous les niveaux.



Selon Mme Martine Dangar, représentante du ministre de la Femme et de Protection de la Petite enfance représentante du ministre, « les femmes Tchadiennes doivent se battre pour s'affranchir de cet environnement qui a été longtemps marqué par une timidité, voire une résistance à la mise en œuvre des politiques favorables à l’égalité des sexes dans l'éducation, la santé, l'économie, la politique et de manière manière générale, dans la jouissance aux droits humains de la femme ». « Montrez-vous dignes et affichez la suprématie numérique des femmes sur les hommes et sur toute la population n'est pas fortuite », déclare-t-elle à l’endroit de ses sœurs élues locales. Pour sa part, le délégué général de la ville de Ndjamena, Adoum Fortey Amadou, reconnait à sa juste valeur, le dynamisme qui anime ces dernières au sein des exécutifs municipaux du Tchad.