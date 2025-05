Tchad : Le SYTAT célèbre la fête du travail sous le signe de la paix et du développement

Dans son allocution, Monsieur Aboul-fati Ahmat, Secrétaire Général (SG) du SYTAT, a rendu un hommage appuyé aux efforts constants et au professionnalisme des travailleurs arabophones, qui ont su répondre aux attentes des dirigeants et de l'ensemble du peuple tchadien. Il a souligné l'importance cruciale de leur contribution, qui a permis au Tchad d'enregistrer des avancées notables dans le cadre de son plan stratégique de développement 2016-2030, notamment en ce qui concerne la redynamisation de l'administration, les réformes éducatives et l'amélioration du bien-être social des populations.





Le SG a également mis en lumière la réalité d'un ménagement inclusif, fruit de la plateforme de dialogue social établie entre le ministère de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Concertation Sociale, et les organisations syndicales et associatives. Selon lui, ce dispositif de concertation témoigne d'une volonté commune de préserver l'image du pays et contribue de manière significative au succès des actions entreprises.





Monsieur Aboul-fati Ahmat Mahamat a salué la contribution significative des travailleurs arabophones, ainsi que celle de tous les travailleurs des secteurs public et privé, à l'instauration d'un climat de travail sain et apaisé, essentiel à la poursuite des ambitions nationales. Il a rappelé les réalisations majeures du gouvernement tchadien sous le leadership du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, notamment les dialogues nationaux tenus à Doha et à N'Djaména, l'élection d'un président démocratiquement élu, ainsi que la mise en place de l'Assemblée Nationale et des structures communales. Le SG a insisté sur le fait que ces acquis, obtenus durant la courte période de transition, doivent renforcer l'unité nationale et faire la fierté de tous les Tchadiens.





Il a affirmé avec conviction que les travailleurs ont accompli en trois ans ce qui aurait normalement nécessité sept années. Il a exhorté les travailleurs à se mobiliser davantage, soulignant que le travail est le seul moyen de donner du poids à leur existence, d'influencer la vie politique et de contribuer à un changement positif au sein de la société.





Monsieur Aboul-fati Ahmat Mahamat a conclu son discours en soulignant que la promotion de ces vertus constitue l'un des principaux objectifs du SYTAT, qui continue d'œuvrer sans relâche pour l'amélioration des conditions de vie de tous les travailleurs tchadiens.