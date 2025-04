Tchad : Le Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale rencontre les maîtres communautaires

Le secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Promotion Civique, Monsieur Ahmat Youssouf Tahir, a tenu une séance de travail hier, dimanche 13 avril 2025, à l’APICED (Agence de Promotion des Initiatives Communautaires et d'Entraide au Développement), avec la coordination des maîtres communautaires. Cette rencontre intervient suite à un communiqué de presse annonçant une marche pacifique à l’échelle nationale, organisée par ces enseignants qui revendiquent le paiement de 17 mois d’arriérés de subsides ainsi que leur intégration dans la fonction publique tchadienne.





Initiative du Secrétaire d'État pour Trouver une Solution





Conscient de la précarité de la situation des maîtres communautaires, le secrétaire d'État a pris l'initiative de les rencontrer un dimanche, jour habituellement non ouvrable, afin d'échanger directement avec eux sur leurs préoccupations légitimes. Lors de cette réunion, il a pris le temps d'expliquer aux responsables de la coordination les différentes démarches qui sont actuellement en cours au sein du département de l’Éducation nationale pour traiter cette question. Il leur a assuré que le processus de résolution était bel et bien engagé, avec pour objectif principal d’identifier clairement les responsabilités des différentes parties prenantes impliquées dans cette situation.





Engagement à un Suivi Rigoureux du Dossier





Après avoir attentivement suivi les explications détaillées fournies par le secrétaire d'État, les responsables de la coordination des maîtres communautaires ont estimé qu'il était nécessaire de suivre ce dossier de près et de manière continue jusqu’à ce qu'une solution concrète et satisfaisante soit trouvée. Ils ont par ailleurs appelé leurs camarades enseignants à faire preuve de patience et de courage dans cette attente.





Volonté Commune de Collaborer pour une Solution Durable





À l'issue de cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur entière disponibilité et leur engagement mutuel à collaborer étroitement afin de trouver une solution durable et équitable à cette situation préoccupante qui touche les maîtres communautaires du Tchad.