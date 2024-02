Tchad : Le Secrétaire d'État à la Santé Publique poursuit sa mission à Ati dans le Batha

Le Professeur Abderrazzack Adoum Fouda a invité les responsables concernés à une gestion rationnelle et un entretien approprié des équipements médicaux. Il a également encouragé le personnel hospitalier à persévérer afin de répondre aux attentes des usagers des services de santé.



Le Secrétaire d'État était accompagné lors de cette visite par le gouverneur Ahmat Goukouni Mourali. Ensemble, ils ont pu discuter avec les responsables locaux et prendre connaissance des défis auxquels sont confrontés les établissements hospitaliers dans cette région.



Dans la même journée du samedi, le Professeur Abderrazzack Adoum Fouda a animé une conférence à l'université des Sciences et de Technologie d'Ati. Au cours de cette conférence, il a abordé plusieurs sujets liés au système de santé au Tchad.



Il a notamment mis en avant l'importance de combattre les maladies infectieuses telles que le VIH, les hépatites B et C. Il a également souligné les efforts déployés par l'État tchadien pour assurer la gratuité des antirétroviraux (ARV) ainsi que des soins aux personnes vivant avec le VIH depuis 2007.



Le Professeur Adoum Fouda n'a pas manqué non plus d'évoquer la vision du Président de Transition, General Mahamat Idriss Deby, en faveur du secteur de santé au Tchad. Cette vision vise notamment à améliorer davantage les soins disponibles pour tous les citoyens tchadiens.



Cette visite du Secrétaire d’État témoigne donc de son engagement envers l'amélioration continue du système de santé au Tchad dans toutes ses composantes : prévention, traitement et prise en charge médicale.