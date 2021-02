Tchad : Le Sultan Cherif Abdelhadi Mahadi visite les radios du Ouaddaï

Le Sultan du Dar-Ouaddaï, sa Majesté Cherif Abdelhadi Mahadi a visité ce matin la radio « La voix du Ouaddaï » (95.0 Fm) et l'Office national des médias audiovisuels ONAMA/Abéché (99.1Mhz). Cette visite s'inscrit dans le cadre de ses activités afin de s'enquérir des conditions que travaillent les hommes de médias et les difficultés qu'ils rencontrent.



Après la présentation du personnel, le directeur de l'ONAMA/Abéché, Ahmat Daoud Adam, et celui de « La voix du Ouaddaï », Issakha Alladouza, ont parlé des programmes de leurs institutions, avant de présenter quelques difficultés auxquelles ils font face.



Sa Majesté Cherif Abdelhadi Mahadi a tout d'abord souligné l'importance de la communication en général, et celle d'une radio en particulier. Il a promis travailler en collaboration avec les médias, pour le bien-être de la population. Cherif Abdelhadi Mahadi a également reconnu le rôle que jouent les journalistes dans la société. Il a enfin encouragé et félicité le personnel des deux radios, pour leur courage et leur abnégation au profit des auditeurs et de la population. La visite des installations de matériels dans les salles techniques, aux studios et aux rédactions, a mis un terme à son déplacement.