Tchad: Le buffet de clôture de la SENAFET 2024 : un moment de convivialité

Cette occasion a permis aux femmes de réaffirmer leur engagement à faire rayonner l’institution et à exprimer leur besoin d’être associées aux chaînes de décision, tout en jouant un rôle plus important au sein de l’ONAMA.





La DGA de l’ONAMA, également représentante du ministre de la communication, a pris en compte ces préoccupations. Elle a compris l’engagement des femmes de l’ONAMA dans la marche vers l’épanouissement de la femme, une cause chère à la plus haute autorité du pays. Elle a exprimé le souhait d’avoir à l’ONAMA des femmes battantes, audacieuses, exceptionnelles, et qui puissent servir de modèle pour d’autres.