Tchad : Le bureau de soutien "CONSENSUS POPULAIRE" célèbre la victoire de Mahamat Idriss Deby

Le coordonnateur a souligné que cette victoire reflète la confiance et le soutien massif du peuple tchadien envers leur candidat. "Le bureau se réjouit et est reconnaissant envers les électeurs qui ont exercé leur droit de vote et ont participé au processus démocratique", a-t-il déclaré. Il a ajouté que le succès de Mahamat Idriss Deby Itno résulte d'une campagne acharnée menée avec passion, détermination et engouement par le bureau "Consensus Populaire".



« Nous exprimons aujourd'hui notre profonde reconnaissance envers toutes les corporations impliquées dans la réussite de cette campagne présidentielle et souhaitons une longue vie à notre candidat", a conclu Mahamat Souleymane Dagache.