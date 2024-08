Tchad : Le calvaire des paysans en période de soudure

Les rendements sont souvent insuffisants à cause des travaux champêtres épuisants et d'une alimentation de mauvaise qualité et en quantité insuffisante.

Pour les paysans vivant loin des centres d'approvisionnement et manquant de moyens financiers, la situation est encore plus critique. Les enfants souffrent particulièrement du manque de nourriture, pouvant parfois entraîner des pertes de vie.



Une partie des difficultés est aussi attribuable à la mauvaise gestion des ressources agricoles par les paysans eux-mêmes. Vente ou utilisation d'une partie des produits agricoles pour la production de boissons locales ou de petits marchés, au lieu de les réserver à la consommation familiale.

Baisse des rendements due aux aléas climatiques et à l'épuisement des terres agricoles.



Face à cette situation, une prise de conscience est nécessaire pour sensibiliser le monde rural à une meilleure gestion des produits agricoles, notamment des vivres, afin de minimiser les risques en période de soudure.



La période de soudure au Tchad est aggravée par plusieurs facteurs structurels. Les changements climatiques, avec des saisons des pluies de plus en plus irrégulières et des sécheresses plus fréquentes, réduisent les rendements agricoles. De plus, l'accès limité à l'eau d'irrigation, les sols dégradés et l'utilisation de semences de mauvaise qualité limitent la production. Parallèlement, les conflits armés qui ont secoué certaines régions du pays ont déplacé des populations, détruit des infrastructures et perturbé les activités agricoles. Pour faire face à cette situation, il est urgent de mettre en œuvre des politiques agricoles plus ambitieuses, de renforcer la résilience des communautés rurales et de favoriser l'accès à des services sociaux de base.



En conclusion, la situation des paysans tchadiens en période de soudure est complexe et multifactorielle. Elle nécessite une approche globale qui combine des actions à court terme pour répondre aux urgences alimentaires et des mesures à long terme pour renforcer la résilience des systèmes agricoles et alimentaires