Tchad : Le centre de formation polytechnique Emmaüs ouvre ses portes pour former une jeunesse qualifiée

Le fondateur du centre, le Pr Bianzeube Tikri, a expliqué que le CFPE, autorisé par l’arrêté n° 105/MESRSFP/SE/SG/DGFOP/DFPA/2024, a été conçu pour répondre aux exigences croissantes du marché de l’emploi. Ce centre est dédié à la formation technique et professionnelle dans divers domaines, allant de la menuiserie métallique et bois à la maintenance des engins à deux et quatre roues, en passant par la plomberie, le carrelage, les installations solaires et électriques, ainsi que la climatisation. Le CFPE se distingue par son infrastructure de qualité et son corps enseignant hautement qualifié.



Selon le Pr Tikri, cette plateforme pédagogique, qui allie l’essentiel de la théorie à 75 % de pratique, ambitionne de doter les jeunes de compétences techniques adaptées aux réalités du marché national, favorisant ainsi leur insertion professionnelle. Le centre, d’une superficie de 2 000 m², offre un espace propice à l’apprentissage et à la pratique des métiers techniques de base. Il a rassuré le public que le CFPE incarne la vision de son équipe administrative : offrir des opportunités concrètes à la jeunesse pour entreprendre et répondre aux besoins des entreprises en quête de talents qualifiés.



Le Pr Tikri a affirmé : « En inaugurant ce centre ce jour, samedi 25 janvier, nous avons pris un engagement fort et ambitieux, celui de contribuer à la transformation de notre pays par une jeunesse formée, qualifiée et prête à relever le défi du développement. Notre slogan résume parfaitement notre mission : Un jeune, une qualification, un emploi. »



Le représentant du ministre de l’Enseignement supérieur, le Dr Dionko Maondoé, a quant à lui salué cette initiative et réaffirmé le soutien de son département à de tels projets. Il a déclaré que le ministère est prêt à accompagner le CFPE dans sa noble mission de promotion de l’emploi et de lutte contre le chômage des jeunes et le sous-développement.



L’événement a été marqué par la visite des différentes salles de formation, conduite par le fondateur du centre, le Pr Bianzeube Tikri. Pour illustrer l’approche pratique du centre, les techniciens ont procédé à des démonstrations, notamment en soudure, en branchement électrique et en stockage d’énergie, suivies d’explications détaillées.