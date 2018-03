Tchad: Le centre de prévention de l'extrémisme a présenté aujourd'hui dix projets

Le centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme CEDPE a présenté ce mardi les dix premiers projets mardi. La présentation se fera à 10h au siège du CEDPE à N'Djamena. Les dix projets relatifs à la prévention et à la déradicalisation de l'extrémisme sont élaborés et présentés par les chercheurs du centre. La présentation a eu lieu dans la salle Toumai au centre. C'était la première fois pour le cedpe de tester le degré du partenariat avec les ong. En plus de quelques ONG l'ambassade de France, la délégation européenne, l'union africaine et l'ambassade du Niger au Tchad ont été présents. En réaction à la présentation des dix projets, les participants se sont dits tous satisfaits et ont promis de faire en sorte qu'il y ait un partenariat.