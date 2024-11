Tchad : Le chef de l’État prend la tête d’une colonne nautique contre Boko Haram

L'opération militaire Haskanite se poursuit dans la zone du Lac contre Boko Haram, après l'attaque meurtrière de Barkaram contre une base militaire tchadienne.



Le chef de l’État Mahamat Idriss Deby -qui poursuit son séjour dans la zone d'opérations- a pris la tête d’une colonne nautique en direction des cachettes ennemies, dans le cadre de l'engagement des troupes terrestres et fluviales contre Boko Haram, informe la Présidence.



"Je sais que le soldat Tchadien ne fuit pas et se bat jusqu'à la mort", a déclaré le chef suprême des armées, en galvanisant les troupes peu avant le déclenchement des opérations.



Acclamé par les militaires mobilisés pour l'opération, le chef de l’État Mahamat Idriss Deby a ensuite ordonné au commandant des opérations, le général Ngote François Tatiko, et ses hommes, d'engager les opérations terrestres et fluviales.