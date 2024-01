Tchad : Le clin d’œil dominical de Kitoko Gata Ngoulou, l’ambassadrice du Tchad aux Etats Unis

« L'optimiste est la foi qui mène au succès. Rien ne peut être accompli sans espoir ni confiance. je vous souhaite un agréable dimanche empli de paix et une excellente semaine à venir. Que la sérénité soit avec vous. Bon dimanche à tous! », a écrit ce dimanche 14 janvier 2024, son excellence Kitoko Gata Ngoulou.



Il faut rappeler chaque dimanche, la diplomate envoie un message d’encouragement et d’espoir aux compatriotes.

Ces messages rappellent l'importance de garder espoir dans toutes les circonstances et de croire en ses capacités pour atteindre le succès. Ils contribuent également à créer un sentiment de solidarité et d'unité parmi les Tchadiens qui vivent à l'étranger, en leur rappelant qu'ils sont soutenus et encouragés.



En souhaitant à tous un agréable dimanche empli de paix et une excellente semaine à venir, Kitoko Gata Ngoulou transmet un message de sérénité et de bien-être. Ces mots invitent chacun à profiter de ce jour de repos pour se ressourcer et se préparer à affronter les jours à venir avec optimisme.



Nous pouvons saluer l'engagement et le sens d'empathie de l'ambassadrice envers ses compatriotes, qui montre sa volonté de les soutenir dans leur parcours et de leur apporter un peu de réconfort. Ces gestes de solidarité contribuent à renforcer les liens entre la diaspora tchadienne et leur pays d'origine.



En conclusion, les messages d'encouragement et d'espoir de Kitoko Gata Ngoulou sont un rappel essentiel de l'importance de l'optimisme et de la confiance pour surmonter les difficultés. Ils témoignent également de sa solidarité envers les Tchadiens vivant à l'étranger, en leur envoyant des mots d'encouragement et de paix chaque dimanche.