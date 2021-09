COMMUNIQUE

Tchad : Le complexe scolaire "Soleil Brillant" ouvre les inscriptions et réinscriptions pour une rentrée au 1er octobre 2021

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Septembre 2021

Le complexe scolaire "Soleil Brillant" informe les parents d'élèves que les inscriptions et réinscriptions ont commencé depuis le lundi 06 septembre 2021 pour un nombre de places limitées et que les nouvelles pratique et apprentissage de l'informatique et l'anglais seront au programme. La rentrée des classes est fixée au 1er octobre 2021.