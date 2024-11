Tchad : Le conseil de recherche de l'Université de N'Djaména trace les contours de la recherche pour 2024

Les discussions se sont centrées sur plusieurs thématiques essentielles :



Financement des Bourses de Recherche : Des informations ont été partagées concernant le financement des bourses de recherche par l'Université et ses partenaires.

Fonctionnement des Laboratoires : Les participants ont également abordé le fonctionnement des laboratoires de l'Université de N'Djaména, un aspect crucial pour le développement de la recherche.





Sensibilisation à la Publication

Le vice-président et le Directeur en charge de la recherche ont profité de cette occasion pour sensibiliser les enseignant-chercheurs et chercheurs sur l'importance de publier dans des revues ou annales nationales. La publication est essentielle pour valoriser les travaux de recherche et contribuer à l'avancement des connaissances dans divers domaines.





Préoccupations et Recommandations

Au cours de cette réunion, les enseignant-chercheurs et chercheurs ont exprimé plusieurs préoccupations et formulé des recommandations aux responsables de la recherche. Ces échanges visent à améliorer le cadre de la recherche à l'Université de N'Djaména et à renforcer la collaboration entre les différentes parties prenantes.





Ce conseil de recherche représente une étape importante dans le développement de la recherche académique au Tchad, en mettant l'accent sur la nécessité de financements adéquats et d'une visibilité accrue des travaux de recherche.