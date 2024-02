Tchad : Le contexte épidémiologique expliqué dans le Barh El Gazel

L'objectif de cette réunion était de mobiliser et de dialoguer avec les jeunes de la Plate-forme intégrée pour le développement de la province. Le Dr Youssouf Mahamat Saleh, Délégué provincial, a présenté des données concernant le contexte épidémiologique, la définition des cas, le diagnostic, ainsi que les méthodes de prévention de la fièvre jaune et de la rougeole, mettant en lumière leur impact sur la santé de la population.



La présidente de la plateforme des jeunes, Sougouma, a exprimé sa sincère reconnaissance pour cette initiative et a affirmé son engagement à collaborer avec tous les jeunes pour sensibiliser et communiquer efficacement en vue d'atteindre les objectifs de la campagne.