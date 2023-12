Tchad : Le coup de balai de l'APU à travers la ville d'Abéché

Leur engagement s'est poursuivi avec le nettoyage complet de la cour et des bureaux du commissariat central de la ville. Le président Mahamat Dadi Kalia, également connu sous le nom du CMT, a souligné l'importance d'un environnement sain pour permettre à la police nationale d'opérer dans des conditions favorables. Il a rappelé que chaque citoyen avait le devoir de contribuer à l'assainissement en nettoyant au moins sa devanture.



Le représentant du commissaire Moussa Mahamaden a exprimé sa gratitude envers les membres de l'APU pour leur action bénéfique pour son institution et encouragé à étendre leur initiative à d'autres lieux publics dans la ville. Il convient également noter que l’association APU est une organisation non lucrative qui intervient dans plusieurs domaines sociaux.



Cette initiative démontre un bel exemple d’engagement civique et donne un élan positif vers une amélioration collective des conditions sanitaires dans notre communauté.