Tchad : Le coup de pioche de l'ONG Kites à Abéché

La journée mondiale du nettoyage de la planète joue les prolongations. Partout dans le monde, chaque citoyen est invité à nettoyer son quartier, un petit geste pour tenter d'enlever les tonnes de déchets. L'occasion de rappeler aussi l'importance de jeter dans une poubelle adaptée.



A Abéché, un grand nombre de membres des associations se sont mobilisés samedi matin, munis de tous les équipements nécessaires, afin de rendre propre la cour et l'entrée du marché. Le coordinateur de l'ONG Kites, Mahamat Hissein Kittir, a précisé qu'au-delà de cette Journée mondiale, son organisation nettoie chaque samedi les marchés et d'autres lieux publics en collaboration avec la Mairie d'Abéché.



Il a également souligné que la salubrité est l'une des principales priorités de l'ONG. Cependant, Mahamat Hissein Kittir a appelé les commerçants à soutenir et encourager les jeunes dans leurs actions citoyennes. En conclusion, il a lancé un appel vibrant aux commerçants pour qu'ils occupent les boutiques et les hangars encore disponibles afin de dynamiser le marché moderne.