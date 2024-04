Tchad : Le délégué de l'éducation nationale du Ouaddaï prône la culture de l'excellence au lycée féminin bilingue d'Abéché

M. Abakar Adoum Mahamat, proviseur du lycée, a ouvert la cérémonie en souhaitant la bienvenue à tous les invités. Il a ensuite présenté les résultats globaux de la compétition de la semaine culturelle et du premier semestre, qui s'élèvent à 72%. M. Mahamat a souligné que cette cérémonie visait à reconnaître les réalisations exceptionnelles des élèves et à les encourager à poursuivre leurs études avec confiance.



Prenant la parole, M. Hissein Abdoulaye Ibrahim a félicité l'administration et les enseignants du lycée pour leurs efforts et les résultats encourageants obtenus par les élèves. Il a rappelé que l'éducation est l'affaire de tous et a appelé à une implication accrue de tous les acteurs pour la redynamisation du système éducatif tchadien.



M. Ibrahim a souligné que les plus hautes autorités du pays, sous la houlette du Président Mahamat Idriss Déby Itno, ont fait de l'éducation une priorité nationale. Il a rappelé les efforts entrepris par le gouvernement pour offrir une scolarisation universelle à tous les enfants, en particulier aux filles.



Le délégué a exhorté les enseignants à faire preuve de conscience professionnelle et d'assiduité, et a appelé les parents à continuer à soutenir l'école tchadienne.



La cérémonie s'est achevée par la remise des prix aux meilleurs élèves. L'élève Darasalam Assali Senoussi de la classe de 3ème de la section arabe a obtenu la meilleure moyenne avec 19,8/20, suivie de Rayhanna Bichara de la classe de 5ème, meilleure élève de la section française avec 17,5/20 de moyenne.