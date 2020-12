Tchad : Le délégué du Développement touristique de la province du Salamat installé

Le gouverneur de la province du Salamat, le général Yambaye Massyra Abel, a installé officiellement le nouveau délégué provincial du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat. La cérémonie d'installation a eu lieu ce mercredi 23 décembre 2020 au gouvernorat, en présence des autorités administratives, civiles et militaires.



Au terme du décret nº2030 du 8 octobre 2020, Josué Wawé Alifa a été nommé délégué provincial du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat de la province du Salamat. Le nouveau délégué a occupé par le passé, plusieurs postes de responsabilité parmi lesquels, ceux de chef de service de la Manifestation culturelle, artistique et de l'audiovisuel à la direction de la Culture et des Arts, de chef de service de la Communication, de la Production et de l'Animation culturelle, à la Maison de culture Baba Moustapha et de chef de bureau à la délégation culturelle de la province du Guéra, entre autres.



En l’installant à son poste, le gouverneur du Salamat a demandé au promu, une franche collaboration avec ses agents. Il l’a instruit que sa première tâche consistera à proposer, dans un bref délai, une stratégie en accord avec la délégation de l'Environnement, pour booster le tourisme des nationaux dans le Parc National de Zakouma, un cadre peu connu. En prenant service, le nouveau délégué a exprimé ses vifs remerciements aux plus hautes autorités du pays, pour la confiance placée en sa modeste personne. Dès lors, il s'engage à mettre sur pied un plan d'action, en tenant compte du développement de la province du Salamat.