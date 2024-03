Tchad : Le directeur de la voirie urbaine inspecte les travaux de construction de la voie de contournement de Ndjamena

Dans le quartier Fondoré, situé dans le 10e arrondissement, l'entreprise SOLVET est activement engagée dans les travaux de terrassement et de chargement de la chaussée. Une grande partie des ouvrages d'assainissement a déjà été réalisée. Cependant, des problèmes liés à la libération des emprises sont soulevés par les techniciens de l'entreprise sur une rue spécifique. Il faut espérer que ces obstacles seront surmontés rapidement pour assurer une progression sans encombre des travaux.



Un autre développement marquant concerne le prolongement du boulevard Ibnou Rahim Abatcha. La mise en œuvre du béton bitumineux a commencé sur cette voie très attendue par les riverains et les usagers qui attendaient depuis longtemps qu'elle soit asphaltée. Une fois totalement achevé, ce prolongement constituera une voie de contournement reliant la pénétrante nord à la pénétrante sud de la capitale. Cette nouvelle est donc accueillie comme une lueur d'espoir pour tous ceux qui utilisent quotidiennement cette route.



Le directeur des voiries urbaines a donné des instructions claires à l'entreprise SOLVET afin qu'elle poursuive avec diligence la mise en œuvre du bitume sur le boulevard Ibnou Rahim Abatcha. Il a également promis qu'il reviendrait dans les jours qui suivent pour constater personnellement l'évolution des travaux.



Ces avancées dans les travaux de construction de la voie de contournement sont donc encourageantes pour tous ceux qui espèrent un meilleur réseau routier à N'Djamena. Il reste encore beaucoup à faire avant que ce projet ne soit entièrement achevé, mais ces progrès témoignent d'une volonté forte d'améliorer l'infrastructure et faciliter ainsi les déplacements au sein même de la capitale tchadienne.