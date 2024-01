Tchad : Le directeur pays de l'ONG Oxfam fait le suivi des activités de son organisation dans le Mandoul

Du 25 au 26 janvier 2023, le directeur pays de l'Oxfam, Dedeou Yahiya, a effectué une mission dans la région afin de faire le suivi des activités en cours et de proposer des alternatives aux difficultés rencontrées par les différentes organisations.



L'équipe de la mission s'est rendue successivement à Bessada, Matekaga, Béboro et Koumra où elle a travaillé en étroite collaboration avec les responsables des coopératives locales. Au cours de ces rencontres fructueuses, les présidentes des coopératives ont présenté leurs organisations ainsi que les activités réalisées jusqu'à présent et leurs perspectives futures.



Les témoignages recueillis lors de ces rencontres soulignent l'importance du soutien apporté par Oxfam. En effet, la qualité des semences (maïs, sésame arachides) fournies par l'ONG ainsi que les machines d'extraction d'huile et les moulins mis à disposition sont reconnus pour leur grande qualité et leur impact positif sur les différentes organisations.



Cependant, malgré ces avancées encourageantes, certaines difficultés persistent dans toutes les zones visitées. Parmi elles se trouvent notamment le retard dans la remise des équipements indispensables aux exploitations agricoles ainsi que la menace constante posée par ceux qui cherchent à nuire aux cultures locales. De plus, le manque de bœufs d'attelage pour les travaux agricoles représente un défi supplémentaire à surmonter.



Conscient de ces difficultés, le directeur pays de l'Oxfam, Dedeou Yahiya, a prodigué des conseils avisés aux bénéficiaires des différents projets mis en place par l'ONG. Ces conseils portent notamment sur la gestion des ressources humaines et matérielles, le leadership organisationnel, l'importance de la coopération et du partage ainsi que sur la communication au sein des organisations.



Par ailleurs, Dedeou Yahiya a annoncé aux différentes coopératives et associations présentes la tenue prochaine d'une foire du bétail à Péni. Cette initiative permettra aux organisations locales d'obtenir des bœufs d'attelage ainsi que des charrues et charrettes nécessaires au bon fonctionnement de leurs activités agricoles.



La mission conduite par le directeur pays de l'Oxfam dans le Mandoul a permis un suivi efficace des activités menées par les différentes organisations soutenues par l'ONG. Les résultats sont encourageants avec une reconnaissance générale de la qualité du travail accompli jusqu'à présent. Cependant, certaines difficultés persistent et exigent une attention particulière afin d'assurer le développement durable des exploitations agricoles dans cette région stratégique du Tchad.