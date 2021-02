Tchad : Le district de santé d'Abéché reçoit un don d'équipements de plus de 68 millions FCFA

Le représentant du délégué sanitaire du Ouaddai, le Dr Abdoulaye Moustapha Fadoul s'est réjoui de la présence des autorités à cette remise des engins et des équipements au district sanitaire d'Abéché. Ainsi, grâce au partenariat du gouvernement tchadien, le district vient de recevoir 19 motos, un véhicule Toyota de marque Hartup et des équipements informatiques. Abdoulaye Moustapha Fadoul a par ailleurs remercié le ministère de la Santé publique et ses partenaires, en particulier le consortium Première urgence internationale et le Bureau d'appui santé et environnement (BASE), d'avoir pensé au district.



Le coordinateur de Première urgence internationale, Abdallah Mahamat a dit que ce projet intitulé « Renforcement du paquet minimum d'activités », dans le district sanitaire d'Abéché pour l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et des femmes, est mis en œuvre par le consortium Première urgence internationale et BASE, grâce au Fonds européen pour le développement, octroyé par l'Union européenne, et sous la coordination du Programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce projet vise à améliorer les indicateurs nutritionnels de santé, en particulier les femmes et enfants.



Cependant, ces équipements contribueront à renforcer les moyens du district sanitaire d'Abéché dans sa gestion quotidienne, mais aussi dans la mise en œuvre de ses activités dans sa cuisine à bas feuille qui seront menés par les différents responsables du centre de santé afin de couvrir les zones inaccessibles et permettront la couverture maximum des bénéficiaires martèle le coordinateur. Présidant la cérémonie, le gouverneur de la province du Ouaddai, Brahim Seid Mahamat a accordé toutes ses attentions à cette contribution de valeur, destinée à promouvoir la santé et nutrition dans le Ouaddai.



Pour le gouverneur, c'est un acte a haute portée, en guise de contribution à l'amélioration de la performance des agents de santé, mais aussi de renforcement du système dans lequel ils travaillent, et s'inscrit dans la pérennisation de leurs multiples interventions en faveur de la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et infantile.