Tchad : Le drapeau français officiellement abaissé à la base militaire française d'Abeché liassant place au drapeau du Tchad

Activités en marge de la cérémonie

En marge de la cérémonie, le ministre Djamouss a effectué une visite des installations militaires clés :



Quartier général de la Force Mixte Tchad-Soudanaise : Une structure essentielle pour la coordination des efforts militaires entre le Tchad et le Soudan, visant à renforcer la sécurité dans la région.

État-Major Zone de Défense et de Sécurité N°2 : Situé à Ouaddaï-Wadi Fira, cet état-major joue un rôle crucial dans la planification et la mise en œuvre des opérations de sécurité dans la zone.





Contexte

La rétrocession de la base militaire d'Abeché s'inscrit dans un cadre plus large de réduction de la présence militaire française en Afrique, tout en soutenant le Tchad dans ses efforts de sécurité face à divers défis, y compris les menaces terroristes et les conflits régionaux. Cette transition est perçue comme un pas vers un partenariat plus équilibré entre les deux nations.