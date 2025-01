Tchad : Le gouvernement autorise une mobilisation populaire pour soutenir la décision de rupture avec la France

Le Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration, le Général de Corps d’Armée Ali Ahmat Aghabache, a officiellement approuvé la plateforme "TCHAD d'abord" pour organiser une mobilisation citoyenne de soutien le 25 janvier 2025. Cet événement, d'envergure nationale, vise à rassembler les Tchadiens autour d'un objectif commun et se déroulera simultanément sur tout le territoire national.

Détails de la Mobilisation

Une grande manifestation est prévue à N’Djaména, au Palais des arts et de la culture (anciennement Palais du 15 janvier), à partir de 8h00. L'événement est initié par la plateforme "Tchad d'abord" en collaboration avec la Délégation Générale du Gouvernement auprès de la commune de N'Djaména.

Objectif de la Manifestation

Cette mobilisation a pour but de soutenir la décision du Chef de l'État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, de mettre fin à l’accord de coopération militaire avec la France. Les organisateurs estiment que cet événement sera une occasion pour les citoyens d'exprimer leur adhésion à cette mesure, jugée cruciale pour la souveraineté nationale.

Contexte et Appel à la Mobilisation

Dans un climat de tension géopolitique croissante, cette manifestation est perçue comme un moment fort d’engagement populaire. Les autorités locales appellent à une mobilisation pacifique et encadrée, soulignant l'importance de cet événement pour l'unité et la détermination du peuple tchadien.