Tchad : Le gouvernement condamne fermement le braquage au grand marché de N'Djamena

"Les plus hautes autorités du pays avec à la tête le Marechal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO sont résolument déterminés à maintenir l'ordre et assurer la tranquillité des paisibles citoyens", souligne le ministre de la Communication.

Les Forces de Défense et de Sécurité, travaillent sans relâche pour protéger les populations ainsi que leurs biens. Des mesures fortes sont prises pour renforcer la présence des forces de l'ordre dans les zones de forte affluence tels que les marchés et autres lieux de rassemblement.« L'insécurité zéro » est difficile à atteindre dans un contexte aussi complexe que celui de notre pays entouré par des foyers de tension qui touchent nos voisins immédiats. La sécurité est un objectif dynamique, constamment menacé par divers facteurs, qu'ils soient endogènes ou exogènes.Le Gouvernement tchadien appelle la population à rester calme, à redoubler de vigilance et continuer à soutenir les efforts des Forces de Défense et de Sécurité dans leur mission de préserver la quiétude et la paix sur toute l'étendue du territoire.