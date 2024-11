Tchad : Le gouvernement fait le point sur les grands projets routiers avec ses partenaires

Le PCDN, un projet d'envergure visant à améliorer la connectivité entre le Tchad et les pays de la sous-région, a été au centre des échanges. Les participants ont passé en revue les progrès réalisés depuis le lancement du projet et ont identifié les défis qui subsistent. La construction d'un pont à double voie à Moulkou et l'aménagement de stations de péage et de pesage le long du corridor sont des éléments clés de ce projet.





Des défis à relever



Si des avancées significatives ont été constatées, les participants ont également souligné les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet, notamment liées aux conditions climatiques et aux contraintes logistiques. Des solutions ont été proposées pour surmonter ces obstacles et accélérer le rythme des travaux.





D'autres projets prometteurs



Au-delà du PCDN, le Ministre a également abordé le Projet de Mobilité et de Connectivité Rurale (PMCR), qui prévoit notamment la construction d'un pont sur le fleuve Mandoul. Les retards observés sur ce chantier ont été évoqués, et des mesures correctives ont été décidées pour remettre le projet sur les rails.





La Route Transsaharienne : un enjeu stratégique



Enfin, les participants ont discuté du financement de la section Liwa-Rig Rig de la Route Transsaharienne. Ce projet stratégique, qui permettra de renforcer les liens entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, devrait bénéficier d'un financement de la Banque Mondiale.



Une mobilisation générale pour le développement des infrastructures



Cette réunion a montré la détermination du gouvernement tchadien à améliorer les infrastructures routières du pays. La mobilisation des partenaires techniques et financiers est essentielle pour la réussite de ces projets, qui auront un impact positif sur l'économie et la vie des populations.