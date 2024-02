Tchad : Le gouvernement fait un état des lieux des projets d'infrastructures universitaires

Le ministère de l'Enseignement Supérieur a récemment organisé une rencontre visant à faire un état des lieux des projets d'infrastructures universitaires en cours de réalisation et ceux qui sont actuellement au point mort. Cette initiative vise à assurer un suivi efficace de ces projets dans le but d'améliorer leur mise en œuvre.



En tant que maître d'ouvrage, le ministère cherche à obtenir les informations nécessaires sur les projets infrastructurels relevant du secteur de l'enseignement supérieur. Il souhaite notamment harmoniser les données relatives aux niveaux d'avancement, aux aspects financiers et aux difficultés rencontrées lors de leur mise en œuvre.



Cette rencontre entre techniciens du ministère de l'Enseignement Supérieur et du ministère des Infrastructures a pour objectif principal la coordination entre ces deux entités afin d'accélérer la réalisation des projets infrastructuraux liés au secteur universitaire. En travaillant ensemble et en partageant leurs connaissances respectives, ils espèrent résoudre les problèmes qui entravent actuellement la progression de ces initiatives.



Parmi les principales difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de ces projets figurent les contraintes financières ainsi que les problèmes logistiques liés aux conditions géographiques du pays. Le Tchad étant un pays vaste avec une infrastructure limitée, il est essentiel que toutes les parties prenantes collaborent pour trouver des solutions adaptées à chaque situation spécifique.



Le développement des infrastructures universitaires est crucial pour garantir un accès équitable à l'éducation supérieure dans tout le pays. Il est également primordial pour stimuler la recherche scientifique et favoriser le développement socio-économique du Tchad.